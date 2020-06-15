يشعل الضوء الاخضر لتركيا و يتكلم عن السيادة - عماد علي

2020/06/15 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_علي من منا لم يسمع يوميا الكلام عن سيادة العراق و استقلاليته و الحفاظ على كرامته و نديته مع الدول الخرى وبالاخص الجوار و عدم الخضوع لاملائاتهم، بينما لم يخف على احد مدى تدخل الدول التي لا حصر لعددها منذ سقوط الصنم بل لا يمكن ان يمرر قانون وقرار و ان كان سياديا الا بموافقة هذه الدول الامثر تاثيرا و تدخلا، فقلنا هذا طبيعي و لم يكن باليد حيلة ازائها لبلد ضعيف غارق في بحر الصراعات و المشاكل الكبيرة و الاز ......





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