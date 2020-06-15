2020/06/15 | 11:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اعادت ادارة البنك المركزي نافذة مزاد بيع العملات الاجنبية الى العمل اليوم الاثنين ، متجاهلة كل الملاحظات والتحفظات التي رافقت عمليات مزاد العملة .واظهرت قائمة باسماء المصارف المشاركة بالمزاد ، حصلت عليه “المستقلة” وتعيد نشرها ، ان مجموع المبالغ التي بيعها تجاوزت لـ 224 مليون دولار .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يعاود العمل بمزاد العملة ويبع اكثر من 224 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يعاود العمل بمزاد العملة ويبع اكثر من 224 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).