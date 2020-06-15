المالية النيابية تكشف عن تحديد مبالغ الاقتراض الداخلي والخارجي

2020/06/15 | 11:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، الاثنين، عن تحديد الحكومة حجم الاقتراض الخارجي بخمسة مليارات دولار والداخلي بــ ١٥ ترليون دينار عراقي.وقال الصفار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “النواب لم يكن لديهم اطلاع كامل حول قانون الاقتراض المحلي والخارجي، فضلا عن استقطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين مما تسبب بتأجيل التصويت […]

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