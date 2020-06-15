وزارة الداخلية تعلن الإطاحة بإرهابيين قاموا بزرع وتفجير عبوات ناسفة في محافظة ديالى

2020/06/15 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاطاحة بأربعة إرهابيين قاموا بزرع وتفجير عبوات ناسفة في محافظة ديالى.

وأكدت الوزارة في بيان، ان مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على أربعة إرهابيين في قضاء بلدروز لقيامهم بزرع وتفجير العبوات الناسفة في الآونة الأخيرة في منطقة إمام عسكر، ومنطقة الدبات في القضاء اعلاه، مبينة ان مفارز الاستخبارات تمكنت من ضبط ثلاث عبوات ناسفة، وبعد متابعة الموضوع تم التوصل والايقاع بالإرهابيين الأربعة الذين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بجريمتهم، وتم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء.

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