إصابات الكوادر الطبية والصحية بفيروس كورونا في ديالى تصل 59 حالة

2020/06/15 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الاثنين (15 حزيران 2020)، بارتفاع حصيلة الاصابات التراكمية بالكادر الصحي داخل المحافظة الى 59 طبيب وممرض.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "حصيلة الاصابات التراكمية في الكوادر الصحية في كل الاقضية والنواحي بمحافظة ديالى ارتفعت الى 59 اصابة بينهم 29 طبيبا والمتبقي كوادر تمريضية".

واضاف،ان "حصيلة الاصابات الكلي في ديالى منذ بروز فيروس كورونا وحتى يومنا هذا بلغت 372 اصابة فيما ارتفعت حصيلة الشفاء الى 119 حالة اما حالات الوفاة فقد بلغت 25 حالة"، لافتا إلى أن "اجمالي الحالات الراقدة حاليا في مراكز الحجر المختلفة 228 حالة".

يتبع.



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