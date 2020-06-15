قيادي بالوطني الكردستاني: تركيا استهترت بالسيادة العراقية وما عادت تهتم لها

2020/06/15 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رشاد كلالي، الإثنين (15 حزيران 2020)، أنه من المعيب والمخزي تكرار الهجمات التركية على الأراضي العراقية دون وجود رد رادع من قبل الحكومة الاتحادية.

وقال كلالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تركيا استهترت بالسيادة العراقية ولم تعد تهتم لها أصلا وتكرار الهجمات دون مواقف رادعة من بغداد وأربيل شجعها على ذلك"

وأضاف أن "الحكومتين في بغداد وأربيل مواقفها ضعيفة وخجولة ولاترتقي لمستوى الجرائم التي يرتبكها الاتراك في مناطق معزولة ولاعلاقة لها بحزب العمال الكردستاني أبدا"

وأشار إلى أن "المناطق المستهدفة في عملية أمس هي مخيم للاجئين الأتراك لا صلة لهم بحزب العمال إطلاقا وكذلك قرى ايزيدية في سنجار ومناطق زراعية في دهوك وأربيل والمستهدف والضحية هو المواطن الكردي فقط لآن تركيا تعادي الكرد أينما كانوا" أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رشاد كلالي أنه من المعيب والمخزي تكرار الهجمات التركية عللاى الأراضي العراقية دون وجود راد رادع من قبل الحكومة

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت، ليل امس الأحد، إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني".

وقالت الوزارة، في تغريدة مقتضبة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر": " انطلاق عملية المخلب-النسر وطائراتنا تدمر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".حسب وصفها.

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الاثنين (15 حزيران 2020)، بارتفاع حصيلة الاصابات التراكمية بالكادر الصحي داخل المحافظة الى 59 طبيب وممرض.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "حصيلة الاصابات التراكمية في الكوادر

بغداد اليوم- الديوانية

أعلن موظفو الأجور اليومية والعقود في ثلاث دوائر خدمية بمحافظة الديوانية، الإثنين (15 حزيران2020) اضرابهم عن العمل حتى تحقيق مطالبهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الإجراء اليوميين وموظفي العقود، العاملين في الدوائر ال

بغداد اليوم-بغداد

أشاد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين (15 حزيران 2020) بالصحافة العراقية في عيدها الوطني الـ 151.

وذكر الكاظمي، في بيان، أورده مكتبه الاعلامي: "يسعدنا أن نتقدّم الى الأسرة الصحفية في العراق بخالص التهاني، وهي تحتفي با

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