روسيا: 143 حالة وفاة وأكثر من 8200 إصابة بكورونا خلال يوم واحد

2020/06/15 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 143 وفاة و8246 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 2...





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