2020/06/15 | 11:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه بعدم السماح بابداء منتسبي الاجهزة العسكرية آراء سياسية عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 11:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بعدم السماح بابداء منتسبي الاجهزة العسكرية آراء سياسية عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بعدم السماح بابداء منتسبي الاجهزة العسكرية آراء سياسية عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).