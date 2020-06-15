بالوثيقة.. الكاظمي يمنع منتسبي الأمن من التصريحات السياسية عبر الإعلام

2020/06/15 | 11:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع رئيس الوزارء العراقي مصطفى الكاظمي منتسبي الأمن من التصريحات السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وللإعلام....

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