ملكة جمال كولومبيا تخضع لعملية بتر رجلها

2020/06/15 | 11:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضعت ​ملكة جمال كولومبيا​ 2011 ​دانييلا ألفاريز​ لعملية جراحية لبتر رجلها بعد ان تم اكتشاف خلل في الشرايين تمنعها من استخدامها بطريقة طبيعية.وكشف ألفاريز في مقطع فيديو تفاصيل عمليتها الجراحية: “سأجري عمليتي الأخيرة حيث سيتم بتر قدمي اليسرى مع أخذ مقاسات لتركيب رجل اصطناعية لي” وذكرت دانييلا ان كل شيء بدأ في شهر أيار/مايو

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