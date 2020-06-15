فرنسا تفتح حدودها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

2020/06/15 | 11:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فتحت فرنسا، اليوم الاثنين، حدودها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ووضعت إجراءات استثنائية للقادمين من إسبانيا وبريطانيا.وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن السلطات قررت الحفاظ على بعض القيود بالنسبة لمواطني إسبانيا وبريطانيا، وذلك بإخضاعهم للعزل الصحي لمدة أسبوعين بعد دخولهم الأراضي الفرنسية.كذلك أعلنت السلطات الفرنسية، باريس “منطقة خضراء” آمنة من خطر وباء […]

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