بالصور.. لفتة إنسانية من محمد بن زايد لعائلة سورية تقطعت بها السبل

2020/06/15 | 11:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وجه محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بإجلاء أبوين سوريين من البوسنة، علقا بعد إغلاق مطارات العالم، تاركين خلفهما في الإمارات ابنتين بحالة صحية صعبة مع جدة تبلغ من العمر 75 عاما.ووجهت العائلة السورية الشكر للشيخ محمد بن زايد على تلك المبادرة الإنسانية التي جمعت شملهم من جديد، إذ قال الأب: […]

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