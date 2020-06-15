وثيقة … الكاظمي يوجه بعدم السماح بابداء منتسبي الاجهزة العسكرية آراء سياسية عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل

2020/06/15 | 11:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، بعدم السماح بقيام منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية والقادة والآمرين بابداء آراء سياسية عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي .

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