2020/06/15 | 11:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من وزارة الدفاع التركية بشأن عملية ’مخلب النسر’ شمالي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 11:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من وزارة الدفاع التركية بشأن عملية ’مخلب النسر’ شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من وزارة الدفاع التركية بشأن عملية ’مخلب النسر’ شمالي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).