صلاح الدين.. اجتماع لبحث إعادة توزيع واجبات القيادة الامنية

2020/06/15 | 11:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد في محافظة صلاح الدين، الاثنين، اجتماعا امنيا لبحث إعادة توزيع واجبات القيادة.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين عمار جبر، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “محافظ صلاح الدين ترأس اليوم، اجتماعا لقادة الاجهزة الأمنية لإعادة توزيع واجبات القيادة و السيطرة ضمن تقديرات الموقف العملي في قواطع العمليات”.وأضاف، أن “محافظ صلاح […]

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