الزراعة: منع دخول وحركة المحاصيل الاستراتيجية للحد من المخالفات القانونية والتهريب

2020/06/15 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن منع دخول وحركة المحاصيل الاستراتيجية لـ"الحد من المخالفات القانونية والتهريب ".

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم منع دخول المحاصيل الزراعية الاستراتيجية (الحنطة، الشعير، الذرة الصفراء العلفية) من إقليم كردستان إلى باقي المحافظات ولأي غرض كان وحتى إشعار آخر".

وأضافت، أنه تم أيضاً، "منع حركة نقل المحاصيل الزراعية المذكورة بين المحافظات كافة ولأي غرض كان، ومنع المستوردة منها لحساب القطاع الخاص خلال فترات التسويق الموسمية".وأوضحت الوزارة أنها "استثنت حمولات محصولي ( الحنطة، والشعير والذرة الصفراء العلفية) المنقولة لحساب تشكيلات وزارة الزراعة كشركة ما بين النهرين العامة للبذور ومعززة بالوثائق الأصولية وحسب الضوابط (شهادة التفتيش الحقلي النهائي ومحضر ختم وتشميع ارساليات البذور والأختام والإقفال المعتمدة)".

وبينت الوزارة أنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات للحد من دخول المحاصيل الاستراتيجية مجهولة المصدر والغير محدد تأريخ حصادها أو جنيها ومدى صلاحيتها وعدم إمكانية التحقق من الوجهة النهائية للحصول ولقطع الطريق أمام المهربين والتنظيمات الإرهابية".

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