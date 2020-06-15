دراسة استرالية جديدة تؤكد ميل النساء اكثر للرجال الملتحين

2020/06/15 | 12:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة أسترالية جديدة أن النساء ينجذبن إلى الرجال الملتحين أكثر من غيرهم ممن يحلقون لحاهم، ونُشرت الدراسة في مجلة Royal Society Open Science التي عرضها الباحثون في جامعة «كوينزلاند» بأستراليا، 30 صورة لـ3 رجال مختلفين، أمام زهاء 919 امرأة … Readmore

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