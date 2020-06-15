Project CARS 2 هي لعبة سيارات عليك تجربتها

2020/06/15 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في حالة كنت ترغب باختبار شعور قيادة سيارة سباقات حقيقية وتمتلك كونسول ألعاب اكس بوكس ون أو بلايستيشن 4 أو حتى حاسوب شخصي، إذاً يجب أن تجرب لعبة Project CARS 2 في أقرب وقت.

أطلقت Project CARS 2 في نهاية عام 2017، وهي تأتي مع مميزات عديدة مثل البصريات الرائعة والإنتباه للتفاصيل في تصميم السيارات والحلبات، مع مهمات لإثقال مهارة السائقين وتدريبهم على قيادة السيارات داخل السباقات بشكل عام، وإليكم أهم 5 أسباب تجعل تجريبها أمر ضروري.

1) قائمة الحلبات

تقدم اللعبة قائمة مميزة للغاية من الحلبات الممتعة والمناسبة لمختلف السباقات، وهو ما يشمل حلبة Le Mans الفرنسية وSpa البلجيكية وDaytona وLong Beach الأمريكيتين.

2) تنوع السيارات

يوجد عدد مذهل من الخيارات فيما يتعلق بالسيارة التي يمكنك قيادتها والتي تتخطى 170 طراز مختلف.

3) ميزة LiveTrack 3.0

تسمح لك هذه الميزة بالتحكم في الطقس والوقت خلال اليوم سواء كان صباحاً أو مساءً كي تختبر متعة القيادة بالظروف المختلفة.

4) الواقع الافتراضي

تدعم نسخة الحاسوب الشخصي من اللعبة نظارات Oculus Rift وHTC Vive VR للواقع الافتراضي لمزيد من الإنغماس داخل التجربة الكاملة للعبة.

5) التفاصيل البسيطة

تمتلك Project CARS 2 مستوى عالي من الانتباه للتفاصيل مع تجربة غامرة عبر أمور مثل انعكاس الأضواء على الحلبات المبللة، أو بعض أجزاء الإطارات والغبار التي تتراكم على السيارة بعد إنهاء السباق.

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