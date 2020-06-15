عاجل | قيادة العمليات المشتركة: اختراق الطائرات التركية للأجواء العراقية يعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية

2020/06/15 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | قيادة العمليات المشتركة: اختراق الطائرات التركية للأجواء العراقية انتهاك صارخ للسيادة العراقية

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