خيال خلّد الواقع .. أبرز الأفلام المستوحاة من أحداث حقيقية

2020/06/15 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسحرنا قصص الأفلام التي نشاهدها كل يوم، وتثير فينا فضول معرفة التفاصيل، وتحفز الخيال في أدمغتنا، ولكننا في النهاية نعرف أن هذه التفاصيل ما هي إلا خيال لكاتب ما، وإبداع مخرج وتألق ممثلين، وحينها يفقد الفيلم جزءا من رونقه.

لكن بعض أفلام هوليود الشهيرة والممتعة للغاية هي مستوحاة من أحداث حقيقية وقصص شخصيات عن المأساة والنجاح، وتخلد هذه الأفلام لحظات الحياة الواقعية والذكريات والأفراد، وتزيد من استمتاعنا بالأعمال الفنية لأننا نعرف أن هذا حدث بالفعل لشخص ما، وفيما يلي نستعرض بعض هذه الأفلام:

“الهروب من ألكتراز”

في أوائل عام 1960، يصل سجين حاد الذكاء يدعى فرانك موريس، الذي يقوم بدوره “كلينت إيستود”، إلى سجن جزيرة ألكتراز بحراسة مشددة بعد هروبه من سجون عدة، ليخبره آمر السجن أن ألكتراز سجن فريد من نوعه في الولايات المتحدة ولم يتمكن أحد من الهروب منه بنجاح، ليبدأ موريس رحلته المشوقة نحو حريته من جديد.

القيامة الآن (Apocalypse Now)

هو فيلم أميركي أُنتج في 1979، وتدور أحداثه خلال حرب فيتنام، يروي حكاية ضابط أميركي يُرسل في مهمة خاصة إلى الأدغال لاغتيال عقيد منشق ومتهم بالجنون في القوات الخاصة للجيش الأميركي.

أخرج فرانسيس فورد كوبولا الفيلم عن رواية جوزيف كونراد “قلب الظلام” بتصرف حر في الرواية، وكذلك عن يوميات حربية لكاتب أميركي آخر عن حرب فيتنام، وقد تعرضت عملية إنتاج الفيلم للعديد من الصعوبات كالإعصار الذي اجتاح موقع التصوير الرئيسي في الفلبين، مما أدى إلى تدمير “البلاتوهات” بالكامل والتي تكلّف بناؤها ملايين الدولارات، ومن ثم تم تمديد فترة التصوير ومضاعفة تكاليف إنتاج الفيلم إلى ثلاثة أضعاف.

لورنس العرب (Lawrence of Arabia)

فيلم سينمائي من إخراج المخرج البريطاني ديفيد لين عام 1962، وبطولة بيتر أوتول بدور لورنس، وعمر الشريف بدور الشريف علي، وأنتوني كوين بدور عودة أبو تايه، وأليك غينيس بدور الأمير فيصل.

يحكي الفيلم قصة الملازم الإنجليزي لورنس الذي يكلف بمهمة من قبل السلطات البريطانية بمعاونة العرب بقيادة الشريف الحسين بن علي وابنه الملك فيصل (الأمير فيصل آنذاك) في حربهم لتحرير جزيرة العرب من حكم الخلافة العثمانية.

وقد فاز الفيلم بالعديد من الجوائز، ونال استحسان المشاهدين منذ بدء عرضه وحتى الآن، واعتبر في رأي الكثير من جمهور السينما وحتى المتخصصين أنه الفيلم الأعظم في تاريخ السينما الأميركية، على رأسهم المخرج الأميركي مارتين سكورسيزي الذي اعتبره ملهما له في كثير من أعماله.

في عام 1998 أعلن معهد الفيلم الأميركي قائمته لأفضل مئة فيلم أميركي في القرن العشرين، وحلّ فيلم لورنس العرب في المركز الخامس خلف أفلام “المواطن كين” و”كازابلانكا” و”العراب” و”ذهب مع الريح”.

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