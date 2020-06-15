بوست سكوير تعلن إفلاسها .. ومديرها يفقد أعصابه ويلجأ للغة الشتائم مع الناشرين

2020/06/15 | 12:56 - المصدر: بوست كوير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة بوست سكوير افلاسها بعدما تمكن فريق بحثي من كشف طرق الخداع والنصب على الناشرين في مختلف المواقع الاخبارية.

وسبق أن نشرت مواقع عديدة بما في ذلك المواقع المصرية تقارير عن تجارب سيئة مع الشركة التي استولت على اموال المعلنين والناشرين.

وقال كثيرون إنهم خاطبوا مدير الشركة مباشرة المدعو أديب زهر وانه رد عليهم بلغة مليئة بالشتام واللغة التي تنم عن الافلاس.

هذا ولا تزال المواقع الاخبارية تحذر الناشرين من التعامل مع هذه الشركة والاكتفاء بالتعامل مع شركات رصينة مثل كوكل ادسنس وسواها.

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