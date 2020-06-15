2020/06/15 | 12:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراكم النفايات وسط الديوانية بعد تظاهرة للاجراء والمتعاقدين في البلديات والبلدية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 12:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراكم النفايات وسط الديوانية بعد تظاهرة للاجراء والمتعاقدين في البلديات والبلدية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراكم النفايات وسط الديوانية بعد تظاهرة للاجراء والمتعاقدين في البلديات والبلدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).