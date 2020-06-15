شاهد بالفيديوهات: مخلب النسر “يحرج” السيادة العراقية.. عملية عسكرية تركية كبرى وصدى القصف يصل إلى سورياَ!

2020/06/15 | 12:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد باغتت القوات العسكرية التركية، مناطق واسعة في شمال العراق، بعملية عسكرية كبرى ضربت مواقعًا في دهوك ونينوى، واستهدف مخيمات للاجئين هناك.واعلنت وزارة الدفاع التركية عن انطلاق عملية مخلب النسر قالت إنها تستهدف اعضاءً من حزب العمال الكردستاني الـ”بي كا كا”، مبينة أن “طائرتنا دمرت جحور الارهابيين فوق رؤوسهم”، بحسب تعبير الدفاع […]

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