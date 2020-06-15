وسط الحراك الاحتجاجي ضد “الحكومات المحلية”.. مجالس المحافظات “تغامر” باستفزاز المتظاهرين بالعودة للعمل: ماهو الرأي القانوني؟

2020/06/15 | 12:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وسط عودة نشاط الاحتجاجات في بعض المحافظات، والتي اخذت طابعًا محليًا هذه المرة، بتوجه كل محافظة للمطالبة بإقالة حكوماتها المحلية، يجري حراك مواز من قبل مجالس المحافظات للعودة إلى عملها، والتي كانت أولى ما حرص المتظاهرون على اغلاقه وإيقافه تمامًا.وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وعلى خلفية مطالبات المتظاهرين وقيامهم […]

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