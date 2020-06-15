بشار الاسد: ارتكبنا بعض الاخطاء خلال فترة حكمنا

2020/06/15 | 12:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، عن “بعض الأخطاء ارتكبها حزب البعث الحاكم خلال مسيرته، ما تسبب في تراجع دوره في بعض المراحل”.وأوضح الأسد، في كلمة مكتوبة لأعضاء حزب البعث الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 19 يوليو/ تموز المقبل: أن أخطاء حزب البعث الحاكم تسببت في تغييب الكوادر ذات الكفاءة، قائلا: “مسيرة […]

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