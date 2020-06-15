بالتفاصيل.. هكذا ساق داعش مدنياً إلى حتفه في صحراء الرطبة

2020/06/15 | 12:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مديرية استخبارات الانبار، اليوم الاثنين، تفاصيل اعترافات عنصر من "داعش" زود التنظيم بمعلومات عن مواطنين وتسبب باختطافهم وقتلهم، بينهم مدني سيق إلى حتفه في صحراء قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه، إن "متهما يدعى (حسام عبسي فاضل جبر العيساوي) تولد ٢٠٠٠ يسكن الرطبة اعترف بانتمائه الى داعش الإرهابي بصفة (أمني)، حيث كان يقوم بجمع المعلومات عن المواطنين المتعاونين مع الاجهزة الامنية ويقوم باخبار عناصر داعش ليتم خطفهم من بينهم (قحطان محمد عباس جاسم العيساوي) الذي تم خطفه وقتله في صحراء الرطبة".

وأضافت، "تم التعمق بالتحقيق مع المتهم (حسام عبسي فاضل) الذي أقر بالتفصيل بكيفية خطف المجنى عليه (قحطان محمد عباس) والتوجه به الى صحراء الرطبه وقتله".

وأوضحت المديرية، أن "الموضوع عرض على قاضي تحقيق محكمة الانبار المركزية"، لافتة الى "تشكيل فريق عمل والانتقال بدلالة المتهم اعلاه ولدى دخول الى صحراء الرطبه بعمق (٨٠ الى ٩٠ كم ) وتحديداً قرية المعتدلة، قام المتهم بإلارشاد الى مكان دفن جثة المجنى عليه اعلاه وبعد الحفر تم العثور على الجثة".

وتابعت، "بناء على المتابعة المستمرة لقضاء الرطبة وصحرائها غربي المحافظة وتفعيل الجهد الاستخباري لمتابعة الخلايا التابعة لتنظيم داعش وبعملية استخبارية، تم القبض على اثنين من عصابات داعش والمطلوبين وفق المادة اربعة ارهاب".

يذكر أن الجهات الأمنية في محافظة الانبار، تعلن بين الحين والآخر اعتقال عناصر من "داعش" لعبوا دورا في العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم في المحافظة إبان سيطرته عليها.

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