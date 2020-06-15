ذي قار تسجل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/06/15 | 13:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة ذي قار، الاثنين، 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا.وقال مصدر طبي، إن “محافظة ذي قار سجلت اليوم، 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا”.وأضاف المصدر، أنه “تم نقل المصابين إلى مراكز الحجر الصحي بالمحافظة”.وسجل العراق، أمس الأحد، 58 حالة وفاة و 1259 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

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