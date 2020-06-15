العمليات المشتركة تستنكر اختراق طائرات تركية للأجواء العراقية

2020/06/15 | 13:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، استنكاره لاختراق طائرات تركية للأجواء العراقية، واصفة الامر بأنه “تصرف استفزازي”.وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان تلتقه وكالة صدى، “نستنكر اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل مساء أمس الاحد، مِن خلال 18 طائرة تركية متجهة باتجاه سنجار – مخمور – الكوير- اربيل ، وصولا

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