فساد خمسة نجوم

2020/06/15 | 13:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رحمن الفياض في مفارقة ساخرة، كشفت وسائل إعلام أن أحد أكبر مهربي البشر في العالم، حضر اجتماعا دوليا في إيطاليا حول منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا وسوريا والشرق...أكمل القراءة ←

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