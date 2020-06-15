2020/06/15 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، تشكيل لجنة تحقيق للنظر في عمل هيئة الاستثمار وإيقاف منح الفرص الاستثمارية.

وقال الياسري في تصريح إن تشكيل اللجنة جاء عقب منح أراضي كفرص استثمارية لكن دون استثمارها لحد الان، وبناء على ذلك فقد تم إيقاف منح الإجازات الاستثمارية لحين إكمال لجنة التحقيق مهامها الموكلة اليها.

وفي سياق منفصل أشار الياسري إلى اجراء تغيير لمدراء دوائر الماء، والمجاري، والزراعة، والبلديات، ودائرة المولدات، والتقاعد، والمنتجات النفطية، إضافة الى توجيه مدير عام التربية ومدير الصحة بإجراء التغييرات في الأقسام والشعب التابعة لهم وفقا لصلاحياتهم بحسب مقتضيات المصلحة العامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف : تشكيل لجنة تحقيق في عمل هيئة الاستثمار وإيقاف منح الفرص الاستثمارية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف : تشكيل لجنة تحقيق في عمل هيئة الاستثمار وإيقاف منح الفرص الاستثمارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).