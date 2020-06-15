تطبيق ويسبرز من “رولز رويس”: عالم من الفخامة في راحة منزلك

2020/06/15 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في شهر فبراير الماضي، شاركت دار رولز-رويس تفاصيل حول نادي الأعضاء الأكثر حصريةً في العالم وهو عبارة عن تطبيق ويسبرز Whispers الرقمي من رولز-رويس.

يوفر ويسبرز تجارب غير اعتيادية لمجتمعٍ يجمع أصحاب الذوق الفريد والحضور الاستثنائي ويحمل لك بلمسة من أناملك عالماً من تجارب ومنتجات نادرة وكنوز خارجة عن المألوف ولمحات مسبقة وحصرية لسيارات رولز-رويس.

يتوفر تطبيق ويسبرز لجميع أصحاب سيارات رولز-رويس موتور المصنّعة في جودوود.

يوفر ويسبرز للأعضاء مجموعةً مذهلة وغير اعتيادية من العروض الفاخرة التي تلهمهم وتُغني حياتهم.



يمكنك الاستمتاع مثلاً برحلة إلى أنتاركتيكا وبفرصة تصميم حلبة السباق الخاصة بك وحجز حفل خاص تحييه أوركسترا عالمية المستوى بلمسة زرّ.

ففي أعقاب فرض قيودٍ عالمية بفعل الجائحة المستجدة، وفّر التطبيق عروضاً استثنائية لعملاء رولز-رويس في راحة منازلهم.

إذاً، ما كانت أبرز اهتمامات أعضاء تطبيق ويسبرز؟

لا عجب أنّ العروض المخصصة للعائلات قد ازدادت رواجاً، فقد لقيت دروس ألعاب الخفة الافتراضية التي يقدمها لاعب خفة من أكاديمية فنون ألعاب الخفة المرموقة في كاليفورنيا استحساناً واسعاً، تماماً مثل النسخة الأولى من كتب الأطفال الكلاسيكية.

وتشمل كتب الروايات الكلاسيكية التي يكثر الطلب عليها “تشارلي ومصنع الشوكولاته” و”الريح في الصفصاف”.

اشتهرت “بياتريكس بوتر” بتأليف كتب الأطفال محدودة الإصدار وبلعبة شطرنج جميلة رُسمت يدوياً وصُنعت من الأحجار المسحوقة والراتنج.



أما للأطفال الأكبر سناً فتتوفر لعبة شطرنج مذهلة تجسد شخصيات رواية Lord of the Rings “سيد الخواتم” للمؤلف المبدع جون رونالد رويل تولكين.

وفي سياق آخر، دخلت الطبيعة إلى منازل أعضاء ويسبرز بمختلف الطرق..



فقد ازداد اهتمام الأعضاء في قراءة المسائل اللافتة التي تحسن المزاج مثل التمعّن في قوة النباتات وفوائدها الاستثنائية على الصحة.

علاوةً على التصميم البيوفيلي حيث يبدو وكأنّ البيئة الطبيعية تتداخل وتندمج في هندسة المنزل المعمارية.



وللعملاء الذين يشتاقون إلى النزهات في الهواء الطلق، يؤمن التطبيق تجارب السفاري الإفريقية التفاعلية التي تُبثّ مباشرةً في راحة منازل الأعضاء.

ومن بين وسائل الراحة التي لجأ إليها عملاؤنا أيضاً باقة من التجارب الافتراضية في كل المجالات من حول العالم.



تتوفر للأعضاء دروس على الإنترنت تتيح لهم التعمق في عالم التصميم والتصوير الفوتوغرافي واللوحات التجريدية فيما حلّت العروض الافتراضية التي تؤديها فِرق مسرحية مرموقة محلّ تجارب السير على السجادة الحمراء.

هذا وتوفر الدار لأعضاء ويسبرز باقات “الرعاية الرقمية” من أفخر الفنادق ومراكز السبا حول العالم للحفاظ على صحتهم الجسدية والذهنية.

استطاعت دار رولز-رويس استقطاب الأعضاء إلى عالمها الاستثنائي والحصري.



كما تطرقت منشورات صدرت مؤخراً عن تطبيق ويسبرز إلى موضوعٍ يلامس كيان دار رولز-رويس وهو فن الصور المتحركة.



فأثناء مقابلة مع الفنانة الصينية كاو فاي المرشحّة في برنامج رولز-رويس الفني Muse “ميوز”، استعرضت الفنانة مستقبل فن الفيديو فيما منح التطبيق الرقمي لمحة عن عالم الفنون الرقمية التفاعلي.

استخدم العديد من العملاء تطبيق ويسبرز للبحث عن توصيات لتناول أفخر المأكولات، إذ يأتي عالم الطهي في صدارة أولويات الأعضاء على تطبيق ويسبرز، بدءاً من دروس الطهي الافتراضية الملهمة التي يقدّمها أشهر طهاة العالم مروراً بتجارب تناول الطعام المميزة في المنزل وصولاً إلى مجموعة من أفضل خدمات التوصيل إلى المنازل في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطبيق ويسبرز من “رولز رويس”: عالم من الفخامة في راحة منزلك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطبيق ويسبرز من “رولز رويس”: عالم من الفخامة في راحة منزلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).