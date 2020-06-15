خاص “العهد نيوز”.. تلال النفايات توضع امام منزل مصابي “كورونا” بمحافظة صلاح الدين

2020/06/15 | 13:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكا اهالي مدينة بلد جنوب صلاح الدين من قرارات خلية الازمة التي وصفت بالمربكة والغريبة ،،فبعد ارتفاع مؤشر الاصابات في المدينة عمدت خلية الازمة على وضع تلال من التراب والنفايات امام منزل من يصاب بالفايروس ويقول المواطن حسين عودة في حديث لـ”العهد نيوز”، اليوم الاحد ان ما حصل يوم امس بوضع النفايات امام منزل احد […]

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