مسؤولون عراقيون يتقاضون 10 رواتب شهرياً أمام أنظار المالية النيابية

2020/06/15 | 13:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، بتعديل قانون “محتجزي رفحاء” ومساواته بقانون “السجناء السياسيين”، فيما كشفت عن وجود مسؤولين يتقاضون 10 رواتب شهرياً.قال عضو اللجنة حنين القدو، “يجب ان يكون التعامل متوازن مع الرفحاويين والسجناء السياسيين وضرورة تعديل قانون … Readmore

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