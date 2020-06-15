وزارة التعليم: عازمون على تطوير تجربة الامتحان الإلكتروني والتحول الى التعليم المدمج

2020/06/15 | 13:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، الاثنين، أن الوزارة عازمة على تطوير تجربة الامتحان الإلكتروني والتحول الى التعليم المدمج.وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “وزير التعليم تابع عبر دائرة الكترونية مغلقة مجريات الامتحان النهائي لطلبة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه والدبلوم مع رؤساء الجامعات والطلبة في جامعات

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