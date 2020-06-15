تراجع حاد في الفائض التجاري لمنطقة اليورو في نيسان

2020/06/15 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الاثنين انخفاض الفائض التجاري لمنطقة اليورو انخفاضا حادا على أساس سنوي في أبريل نيسان بسبب إجراءات مكافحة جائحة كورونا التي قلصت أحجام التجارة.

وقال يوروستات إن فائض التجارة الخارجية غير المعدل لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة التسع عشرة تراجع إلى 2.9 مليار يورو في أبريل نيسان من 15.5 مليار قبل عام مع تهاوي الصادرات بنسبة 29.3 بالمئة والواردات 24.8 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو بدرجة أكبر إلى 1.2 مليار يورو وهو رقم ضئيل للغاية قياسا إلى فائض الشهر السابق البالغ 25.5 مليار يورو.

وتراجعت صادرات ألمانيا، أكبر مصدر في القارة، بما يقارب الربع مقارنة مع الشهر السابق، في حين انخفضت صادرات فرنسا وإيطاليا أكثر من الثلث.

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