عودة الانترنت الى ثاني أكبر أقضية ديالى بعد توقفه لأكثر من 48 ساعة

2020/06/15 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى اكد مصدر حكومي في ديالى، الاثنين، عودة تدرييجية لخدمة الانترنيت الى قضاء خانقين شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "خدمة الانترنيت بدأت بالعودة الى قضاء خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة) بعد توقف استمر نحو 48 ساعة عقب عمليات الصدمة التي اطلقتها وزارة الاتصالات وكانت اولى محطاتها في ديالى من خلال متابعة المخالفين وضبط ابراج متورطة بتهريب سعات الانترنيت".واضاف المصدر، ان "عودة الانترنيت بدات تعود تدريجيا وهي ستعود الى بقية النواحي ومنها جلولاء وقره تبه وجبارة".

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وقال كلالي في حديث لـ (بغداد ا

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