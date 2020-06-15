العمل تحدد موعداً أخيراً لترويج معاملات القروض للوجبة الـ 27

2020/06/15 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين (15 حزيران 2020) عن آخر موعد لترويج معاملات القروض للذين ظهرت اسماؤهم ضمن الوجبة (27).

وذكرت الوزراة، في بيان، أنها تـودُّ أن "تُعلم المستفيدين الذين ظهرت اسماؤهم ضمن الوجبة الـ(27) من القروض أن آخر موعد لترويج المعاملات سيكون نهاية وقت الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 7-7- 2020".

ودعت "المتقدمين للحصول على القروض عن طريق الاستمارة الالكترونية خلال المدة من 15- 2- 2- 2018، الى 15-3 2018، ولم تظهر اسماؤهم ضمن الوجبات إلى تحديث بياناتهم عبر الموقع الالكتروني للوزارة".

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بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري، الاثنين (15 حزيران 2020) إن تأمين رواتب الموظفين، يتطلب ارتفاع سعر البرميل الى 60 دولارا فما فوق.

وأوضح الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "موازنة العام

قيادة العمليات المشتركة

وصفت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين (15 حزيران 2020)، الغارات التركية التي اخترقت الأجواء العراقية يوم أمس بالتصرف الاستفزازي.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نستنكر اختراق الاجواء العراقية من قبل&nbs

بغداد اليوم- خاص

أوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم همزة، الاثنين (15 حزيران 2020)، بشأن صدور قرار رسمي من المحكمة الاتحادية حول عودة مجالس المحافظات.

وقال همزة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "حتى الساعة، لم يرد لنا اي شيء رسمي بصدو

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