بالصور.. عمال النظافة في الديوانية يحتجون بإلقاء القمامة في شوارع المحافظة

2020/06/15 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

اقدم العشرات من عمال النظافة في محافظة الديوانية، الإثنين (15 حزيران 2020)، على رمي النفايات ف...





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