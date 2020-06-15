2020/06/15 | 13:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

اكد عضو مجلس النواب عن المكون الكردي ريبوار كريم ان امام حكومة الإقليم خياران لا ثالث لهما، اما السقوط او العودة الى الاتفاق مع بغداد.

واضاف كريم في مؤتمر صحفي عقده امس بمحافظة السليمانية، قدم خلاله مشروع اعده تضمن الاليات المطلوبة لتحويل رواتب موظفي حكومة الاقليم على ملاك الحكوم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("السقوط" او العودة الى بغداد .. خياران امام اقليم كردستان لاثالث لهما يكشفهما سياسي كردي !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("السقوط" او العودة الى بغداد .. خياران امام اقليم كردستان لاثالث لهما يكشفهما سياسي كردي !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).