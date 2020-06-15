اكتشاف معبد تاريخي غارق في نهر بالهند

2020/06/15 | 13:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر الصندوق الوطني الهندي للفنون والتراث الثقافي “إنتاش”، على معبد أثري لا يزال مغمورا في نهر ماهانادي في ولاية أوديشا الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للهند.ووفقا للموقع “انديا كوم” فمنسق المشاريع “إنتاش” أنيل دهير، أكد اليوم الأحد، أن هذا الاكتشاف يأتي ضمن مشروع للمنظمة، بدأته العام الماضي، لتوثيق نهر ماهانادي، للبحث عن مواقع أثرية في […]

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