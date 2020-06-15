نائب سابق لـ”العهد نيوز”: اي اتفاقية مع الامريكان باطلة ما لم يطلع عليها الشعب العراقي

2020/06/15 | 13:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعتبر عضو مجلس النواب السبق محمد اللكاش، ان الاتفاقيات التي يعقدها العراق مع الولايات المتحدة الامريكية باطلة ما لم يطلع عليها الشعب العراقي.وحذر اللكاش في حديث خص به “العهد نيوز” اليوم الاثنين، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من ان “اي اتفاقية ضمن إطار الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية باطلة مالم يطلع عليها المواطن […]

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