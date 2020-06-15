التعليم: عازمون على تطوير تجربة الامتحان الإلكتروني والتحول الى التعليم المدمج

2020/06/15 | 13:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاثنين، أن الوزارة عازمة على تطوير تجربة الامتحان الإلكتروني والتحول الى التعليم المدمج.وقالت الوزارة في بيان، ان "وزير التعليم تابع عبر دائرة الكترونية مغلقة مجريات الامتحان النهائي لطلبة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه والدبلوم مع رؤساء الجامعات والطلبة في جامعات بابل والمستنصرية والقادسية والحمدانية والجامعة التقنية الشمالية والنهرين وميسان".وجدد الوزير بحسب البيان، "شكره للإقسام واللجان الامتحانية التي كثفت جهودها تدريبا وتواصلا ومتابعة مع الطلبة لتحقيق الامتحانات عبر المنصات الإلكترونية"، مؤكدا "عزم الوزارة على تطوير تجربة الامتحان الإلكتروني والتحول الى التعليم المدمج الذي يمنح الجامعات حضورا فاعلا على مستوى تنوع آليات تحصيل المعرفة التي ينشدها الجميع".بدورهم قال الطلبة في عدد من التخصصات الانسانية والعلمية إن "هذا النوع من الامتحانات وفر حافزا إضافيا على توفير وتعزيز إمكانات النجاح على الرغم من ظروف الازمة الصحية الراهنة".

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