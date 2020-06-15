(فيديو) مواجهاتٌ بين مُتظاهرين ومؤيّدين للحكومة في السويداء.. والأمن السوري يعتقل 4 ناشطين

2020/06/15 | 13:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الأمن السورية وقوات حفظ النظام، صباح اليوم الإثنين، أربعة متظاهرين سلميين، خلال مواجهات جرت بين المظاهرة السلمية التي خرج فيها المئات من الشابات والشبان وسط مدينة السويداء من جهة، ومسيرة مؤيّدة قام بها…

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