كتاب “سري وشخصي” من الكاظمي إلى كافة الأجهزة الأمنية

2020/06/15 | 13:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاثنين، بمنع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من ابداء الآراء السياسية في الإعلام.وأظهرت وثيقة بتوقيع السكرتير العسكري للكاظمي، توجيهه بمنع منتسبي الأجهزة العسكرية والامنية والقادة والآمرين من ابداء آراء سياسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.ويجري الكاظمي حملة في المؤسستين الأمنية والعسكرية […]

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