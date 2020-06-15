فرض الحجر على مبنى سكني في اربيل بعد إصابة بكورونا

2020/06/15 | 13:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرضت السلطات الصحية في إقليم كوردستان، الإثنين، الحجر على مبنى سكني بعد تشخيص إصابة بفيروس كورونا لأحد سكانيه.

وابلغ مصدر في صحة اربيل وكالة شفق نيوز، أن المبنى في ناحية بليء بقضاء جومان شمالي اربيل ، وأن المصاب تم نقله إلى احدى المستشيفت الخاصة في عاصمة الإقليم.

وبين أن المبنى يضم شققاً سكنية لعناصر في قوات البيشمركة.

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