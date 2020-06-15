الشهداء النيابية: الحكومة تجاهلت البرلمان بقطع رواتب هذه الشرائح

2020/06/15 | 13:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اتهم رئيس لجنة الشهداء والسجناء والضحايا النيابية عبد الاله النائلي، الاثنين، الحكومة تجاهل السلطة التشريعية عندما اقدمت على قطع رواتب شريحة الشهداء والسجناء والانتفاضة، معتبرا أن الحكومة اتخذت صلاحيات المشرع والمراقب دون علم مجلس النواب.

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