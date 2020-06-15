الزراعة تمنع دخول وحركة المحاصيل الاستراتيجية من كردستان الى المحافظات

2020/06/15 | 13:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة الزراعة، الاثننين، عن منع دخول المحاصيل الزراعية الاستراتيجية (الحنطة ، الشعير، الذرة الصفراء العلفية) من إقليم كردستان إلى باقي المحافظات ولأي غرض كان وحتى إشعار آخر.

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