افتتاح معمل للمنتجات الاسفلتية في ديالى: بدأنا حرب الإعمار

2020/06/15 | 13:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افتتح وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز معملا للمنتجات الاسفلتية في اطراف ناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال مدير اعلام المحافظة ياسر بدر لوكالة شفق نيوز، ان وزير الصناعة وبرفقة محافظ ديالى مثنى التميمي افتتحا المعمل بمشاركة الشركة العامة للصناعات التعدينية، مبينا ان المعمل يعد من المشاريع الستراتيجية لوزارة الصناعة والمعادن في المحافظة وسيكون رافدا مهما للمشاريع العمرانية.

واكد عزم ديالى وبالتنسيق مع الوزارات المعنية على انشاء وافتتاح معامل جديدة في مختلف القطاعات لرفد القطاع الخاص والمشاريع الحكومية بالمواد والمستلزمات الاولية.

واضاف ان ادارة المحافظة تسعى جادة لاستحصال مشاريع خدمية وعمرانية في عموم الوحدات الادارية لما خلفته الظروف الامنية والحروب مع العصابات الارهابية من تردي خدمي وعمراني في الكثير من مناطق عديدة من المحافظة

واضاف بدر أن ”المحافظة ستدخل حرب الاعمار بعدما انتصرت في حروب مواجهة الزمر الارهابية والتخريبية داعيا الى ايلاء اهتمام حكومي اوسع بالمحافظة في عموم القطاعات“.

وتسببت احداث العنف والحرب مع تنظيم داعش في ديالى خلال السنوات الممتدة بين 2005 -2015 بتوقف وتدمير عشرات المعامل الانتاجية في المحافظة وتوقف القطاع الخاص بشكل تام.

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