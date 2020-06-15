2020/06/15 | 13:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو بمجلس النواب، الاثنين، التحدي الكبير للحكومة والبرلمان يتمثل في ايجاد موارد تعزز ايرادات الموازنة.وقال النائب سعران الاعاجيبي، إن “التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة والبرلمان في المرحلة المقبلة يتمثل في ايجاد موارد تعزز ايرادات الموازنة”.وأضاف، أن “مجلس النواب عازم على تمرير القوانين التي تهم الشارع في هذه المرحلة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: التحدي الكبير للحكومة هو ايجاد موارد تعزز ايرادات الموازنة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: التحدي الكبير للحكومة هو ايجاد موارد تعزز ايرادات الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).