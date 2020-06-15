الحشد الشعبي يحصن مقاتليه في الحدود من كورونا

2020/06/15 | 13:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر كادر طبابة اللواء ١٩ الحشد الشعبي بفحص وجبات النزول والالتحاق الى قاطع اللواء في الحدود العراقية السورية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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